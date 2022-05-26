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2 часа назад

Врач рассказала, почему валокордин не лечит сердце

Letidor.ru

Боль и неприятные ощущения в груди не всегда говорят о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Даже если дискомфорт за грудиной связан с нарушением кровоснабжения сердца, валокордин не поможет. Прием этого препарата никак не влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Подробности читайте в нашей новости.

Врач рассказала, почему валокордин не лечит сердце
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала в своем YouTube-канале о том, почему не стоит пить валокордин при нарушениях в работе сердца. Этот препарат лишь успокаивает нервную систему.

Препарат хорошо снимает эмоциональное перенапряжение, приводит к расслаблению и сердечно-сосудистая система приходит в норму. Использовать капли можно только в экстренных ситуациях и ни в коем случае не пить их регулярно. Валокордин может вызывать зависимость, отметила специалист.

Ранее «Летидор» писал о том, что эксперты перечислили полезные продукты, которые могут навредить сердцу.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
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