Врач рассказала, почему валокордин не лечит сердце

Боль и неприятные ощущения в груди не всегда говорят о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Даже если дискомфорт за грудиной связан с нарушением кровоснабжения сердца, валокордин не поможет. Прием этого препарата никак не влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Подробности читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала в своем YouTube-канале о том, почему не стоит пить валокордин при нарушениях в работе сердца. Этот препарат лишь успокаивает нервную систему.

Препарат хорошо снимает эмоциональное перенапряжение, приводит к расслаблению и сердечно-сосудистая система приходит в норму. Использовать капли можно только в экстренных ситуациях и ни в коем случае не пить их регулярно. Валокордин может вызывать зависимость, отметила специалист.

Ранее «Летидор» писал о том, что эксперты перечислили полезные продукты, которые могут навредить сердцу.