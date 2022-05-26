Невролог объяснила причину нервного тика глаз

Подергивание глаза — верхнего или нижнего века — неприятный симптом, который может свидетельствовать об усталости, заболеваниях всего организма или органа зрения. В быту его называют нервным тиком. Дергаться может отдельно нижнее веко или верхнее веко, глаз может при этом чесаться или болеть, все зависит от точной причины симптома и от индивидуальных особенностей организма пациента. Опасен ли нервный тик, читайте в нашей новости.

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Врач-невролог Татьяна Стецкая рассказала в своем Telegram-канале о том, почему возникает подергивание века. В большинстве случаев это вызвано перенапряжением глаз или стрессом. Это явление практически незаметно для окружающих и не является симптомом каких-либо серьезных заболеваний.

Распространенные причины : длительная работа за компьютером или смартфоном, нарушение сна, большое количество кофеинсодержащих продуктов. Реже — побочный эффект от лекарственных средств, синдром сухого глаза, конъюнктивит, латентный железодефицит, нарушения работы щитовидной железы.

Татьяна Стецкая врач-невролог

Для того, чтобы избавиться от неприятных проявлений, необходимо устранить их причину. Нормализовать режим дня, исключить кофе, добавит в рацион овощи и фрукты. Если тик не проходит в течение трех недель, то лучше проконсультироваться врачом. Ранее «Летидор» писал о том, что офтальмолог объяснил, почему ребенок часто моргает.