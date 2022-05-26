Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Невролог объяснила причину нервного тика глаз

Letidor.ru

Подергивание глаза — верхнего или нижнего века — неприятный симптом, который может свидетельствовать об усталости, заболеваниях всего организма или органа зрения. В быту его называют нервным тиком. Дергаться может отдельно нижнее веко или верхнее веко, глаз может при этом чесаться или болеть, все зависит от точной причины симптома и от индивидуальных особенностей организма пациента. Опасен ли нервный тик, читайте в нашей новости.

Невролог объяснила причину нервного тика глаз
Фото: Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Врач-невролог Татьяна Стецкая рассказала в своем Telegram-канале о том, почему возникает подергивание века. В большинстве случаев это вызвано перенапряжением глаз или стрессом. Это явление практически незаметно для окружающих и не является симптомом каких-либо серьезных заболеваний.

Распространенные причины : длительная работа за компьютером или смартфоном, нарушение сна, большое количество кофеинсодержащих продуктов. Реже — побочный эффект от лекарственных средств, синдром сухого глаза, конъюнктивит, латентный железодефицит, нарушения работы щитовидной железы.

Татьяна Стецкая врач-невролог

Для того, чтобы избавиться от неприятных проявлений, необходимо устранить их причину. Нормализовать режим дня, исключить кофе, добавит в рацион овощи и фрукты. Если тик не проходит в течение трех недель, то лучше проконсультироваться врачом. Ранее «Летидор» писал о том, что офтальмолог объяснил, почему ребенок часто моргает.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители