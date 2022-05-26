Офтальмологи опровергли пять распространенных мифов о зрении

Офтальмологи доктор Рани Баник и оптометрист Дженнифер Цай в видео издания Science Insider опровергли самые распространенные мифы о зрении.

Cамой частой вещью, которую, как сообщает доктор Цай, она слышит от пациентов, является убеждение в том, что зрение портится с возрастом. На самом деле, утверждают специалисты, основное физиологическое изменение, которое происходит у человека в зрелых годах жизни - утолщение хрусталика. Более того, сама форма глаза может меняться. Глазное яблоко может стать более приплюснутым, что ведет к дальнозоркости, а иногда, наоборот, становится более вытянутым, в результате чего у людей иногда диагностируют близорукость.

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Второй известный миф связан с дальтонизмом. Многие полагают, что люди, страдающие цветовой слепотой, видят мир в черно-белом цвете, но, на самом деле, они могут видеть и другие цвета, но их световосприятие отличается от большинства людей. Офтальмологи указали, что, в среднем, около 8% населения имеют ту или иную степень дальтонизма.

Еще одно известное заблуждение, которое выделили специалисты, это - польза упражнений для глаз. Они могут немного снять напряжение, но не могут улучшить зрение.

"У вашего глаза есть определенное уникальное строение. Упражнения для глаз, к сожалению, не смогут этого изменить", - заявила доктор Баник.

Врачи отметили, что лишь при некоторых формах косоглазия, определенные упражнения могут помочь.

Также в видео опровергли миф о том, что зрение могут испортить очки или контактные линзы. Размытое изображение, которые мы видим, когда надеваем очки, связано с изменением формы глазного яблока и адаптации организма, которая, в силу разных факторов, может происходить с разной скоростью.

"Хорошая аналогия, которую я привожу своим клиентам - это костыли. Если вы сломали колено, то костыли вам смогут помочь передвигаться, но никак не помешают", - сказала офтальмолог.

Напоследок, доктор Цай и Баник пожаловались на то, что многие люди боятся потери контактной линзы в глазу. Однако в глазном яблоке есть естественный барьер - конъюктива, который мешает инородным объектам туда попасть.