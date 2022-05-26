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51 минуту назад

Чем опасен кондиционер: объясняет эпидемиолог

Medical Note

Какие инфекции распространяются через кондиционер и как пользоваться устройством без вреда для здоровья, «Российской газете» рассказала врач-эпидемиолог Светлана Борискина.

Чем опасен кондиционер: объясняет эпидемиолог
Фото: Medical NoteMedical Note

Кондиционер сушит кожу, что может вызвать дискомфорт или обострение хронических заболеваний кожи, в том числе, атопического дерматита, предупредила специалист.

Неправильное использование техники в закрытом помещении может спровоцировать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем — простуду, ОРВИ.

Слишком холодный воздух, по словам эпидемиолога, может запустить ангину, аллергию, обострить фарингит, конъюнктивит и другие хронические болезни.

Кондиционер нужно регулярно чистить, поскольку во внутренней и внешней его частях могут накапливаться болезнетворные бактерии, вирусы и грибы.

«Нарушение работы трубки по отведению жидкости способно привести к развитию в ней, в частности легионеллы, которая может вызывать атипичную пневмонию», — рассказала Светлана Борискина.

С осторожностью пользоваться кондиционером нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматизмом и бронхиальной астмой. Не рекомендуется включать устройство на целый день. Оптимальная температура в помещении составляет 21-23 градуса.

Эксперт посоветовала использовать в паре с кондиционером бактерицидные облучатели. Кроме того, необходимо регулярно проветривать комнату, открывая окна.

Источник: Российская газета

Болезни и лекарства,
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