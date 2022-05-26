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1 час назад

Диабет вызвал ускоренное старение

Lenta.ruиещё 1

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке продемонстрировали, что прогрессирующий диабет 2-го типа ускоряет нормальное старение на 26 процентов по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Диабет вызвал ускоренное старение
Фото: ReutersReuters

Специалисты оценили взаимосвязь между типичным старением мозга и тем, что наблюдается при диабете 2-го типа. Они проанализировали набор данных о структуре и функциях мозга на протяжении всей жизни 20 тысяч человек в возрасте от 50 до 80 лет. Они определили, какие мозговые и когнитивные изменения характерны для диабета, а не только для старения, а затем подтвердила эти результаты, сравнив их с метаанализом почти 100 других исследований.

Оказалось, что при диабете возрастная нейродегенерация прогрессирует быстрее. Значительные структурные повреждения могут происходить в мозге еще до того, как диагноз будет поставлен. Было обнаружено уменьшение серого вещества головного мозга с возрастом, в основном в области, называемой вентральным полосатым телом, которое при диабете становилось более выраженным.

И старение, и диабет 2-го типа вызывают изменения таких когнитивных функций, как рабочая память, обучение, гибкость мышления, а также влияют на скорость обработки данных мозгом. Однако у людей с диабетом когнитивные функции снизились еще на 13,1 процента помимо возрастных эффектов, а их скорость обработки информации дополнительно уменьшилась на 6,7 процента.

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