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3 часа назад

Малышева дала совет для снижения риска инфаркта и инсульта

Lenta.ru

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева дала совет для снижения риска инфаркта и инсульта. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Малышева дала совет для снижения риска инфаркта и инсульта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Малышевой, в группу риска по развитию этих заболеваний входят люди, у которых повышен холестерин. Как отметила телеведущая, снизить его уровень поможет физическая нагрузка. Также она порекомендовала на три месяца минимум ограничить употребление мяса и животных жиров. По словам врача, эти две меры помогут уменьшить уровень холестерина на 15-20 процентов.

Если же после диеты и тренировок холестерин по-прежнему выше нормы, то врач может назначить пациенту статины, добавила Малышева и уточнила, что эти препараты обычно принимают вечером, так как холестерин вырабатывается в организме ночью.

«И тем не менее! Снижение веса и физическая культура все равно способны снизить холестерин на 15-20 процентов. И этим не следует пренебрегать!»

— заключила она.

Ранее Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле. По словам телеведущей, в первую очередь необходимо провести тест на ангину.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,Первый канал,
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