Почему пациенты с НАЖБП чаще гибнут от сердечно-сосудистых осложнений

Команда исследователей выяснила, почему пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) подвергаются более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные обнаружили, что жировой гепатоз вызывает чрезмерное производство класса белков, которые приводят к воспалению и повреждению кровеносных сосудов.

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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБТ) – это общий термин для заболеваний печени, не связанных с употреблением алкоголя. Заболевание заключается в том, что в гепатоцитах – клетках печени – накапливается избыток липидов (жира). Накопление липидов в клетках печени может приводить к хроническому воспалительному процессу, следствием чего рано или поздно становится фиброзирование органа – избыточное развитие соединительной ткани. В результате НАЖБТ может выступать катализатором развития цирроза и рака печени

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Однако было замечено, что основной причиной смертности у пациентов с НАЖБП являются сердечно-сосудистые осложнения, а не повреждение печени.

Теперь команда учёных ответила на этот вопрос, сообщает MedicalXpress. В рамках проведённого исследования было обнаружено, что клетки кровеносных сосудов пациентов с жировой болезнью печени содержат более высокие уровни класса белков, называемых хемокинами, – в три раза выше, чем у здоровых людей.

Исследователи обнаружили, что более высокий уровень хемокинов у пациентов с жировой болезнью печени привлекает Т-клетки в стенки кровеносных сосудов. Затем эти Т-клетки вызывают воспаление кровеносных сосудов, повреждая их.

Более высокие уровни повреждения и воспаления могут привести к нарушению целостности кровеносных сосудов с течением времени и увеличивать риск образования тромбов. Полученные данные важны для работы с такими пациентами, уверены авторы.