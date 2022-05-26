Дерматолог перечислила болезни людей с рыжими волосами

Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина заявила, что рыжеволосые люди наиболее подвержены не только ожогам и различным высыпаниям, но и онкологическим заболеваниям кожи.

В беседе с представителями СМИ медик объяснила, что люди с рыжим цветом волос имеют первый фототип, при котором кожа является наиболее незащищенной, ей тяжело вырабатывать меланин.

– У них нет естественной защиты от ультрафиолета, поэтому высок риск ожогов и онкологических заболеваний кожи. Они склонны к меланомным проявлениям, – цитирует врача издание URA.RU.

Также рыжеволосые люди наиболее подвержены грибковым инфекциям, различным высыпаниям и повреждениям кожи, добавила косметолог.