Названы напитки для снятия головной боли при низком давлении

Для снятия головной боли при низком артериальном давлении медик рекомендовала пить свежезаваренный чай или кофе. По ее словам, в этих напитках содержится много кофеина, потому они станут весьма эффективным средством, чтобы снять неприятные ощущения. В то же время Романенко не рекомендовала прибегать к этому способу при приступе гипертонии, потому что кофеин лишь ухудшит ситуацию. «Если у нас головная боль возникла при повышении давления, то наша задача — стабилизировать артериальное давление (с помощью лекарств, — прим. «Ленты.ру»). Если оно понизится, то и головная боль пройдет», — объяснила Романенко.