Привычки, снижающие риск развития болезни Альцгеймера

Семь факторов здорового образа жизни, включающие физическую активность и отказ от курения, связаны с более низким риском развития болезни Альцгеймера, установили врачи из Медицинского центра Университета Миссисипи в Джексоне. Об этом они рассказали в статье в журнале Neurology.

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Исследователи на протяжении 30 лет наблюдали за 8823 добровольцами с европейскими корнями и 2738 - с африканскими. Средний возраст участников на момент начала исследования составил 54 года. Ученые оценивали состояние участников по семи факторам, считающимся основой здоровья сердечно-сосудистой системы: физическая активность, правильное питание, снижение веса, отказ от курения, поддержание нормального уровня кровяного давления, контроль уровня холестерина и снижение уровня сахара в крови. Общая сумма баллов варьировалась от 0 до 14, средний балл для первой группы составил 8,3, для второй - 6,6.

Также исследователи разделили участников на группы в зависимости от генетического риска развития болезни Альцгеймера. Оказалось, даже при самом высоком риске соблюдение рекомендаций позволяло снизить вероятность развития болезни Альцгеймера - на каждый балл приходилось снижение риска на 9%. У европейцев, набравших больше всех баллов, риск был понижен на 43% по сравнению с набравшими меньше всех, у людей африканского происхождения эта разница составила 17%.