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1 час назад

5 опасных признаков, указывающих на рак глаза

Ferra.ru

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что рак глаза вовсе не всегда имеет явные признаки. Но вот какие симптомы могут свидетельствовать о развитии этого заболевания.

5 опасных признаков, указывающих на рак глаза
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) перечислили несколько признаков рака глаза. Среди них - волнистые линии, вспышки света, тени, когда человек смотрит на что-то, размытое изображение. Некоторые пациенты замечают у себя тёмное пятно на глазу, которое со временем становится всё больше. Из-за этого они начинают также терять зрение.

Из других более редких симптомов - опухоль на веке и в глазу (которая растёт), выпячивание одного глаза, боль в глазу или вокруг него. При этом эксперты подчёркивают, что подобные признаки не обязательно указывают именно на рак. Они могут говорить и о других заболеваниях глаз.

В целом же, по словам специалистов, рак глаза встречается редко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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