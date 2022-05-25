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2 часа назад

Названы основные признаки оспы обезьян

Lenta.ru

Издание ETNT, опираясь на данные CDC (центра по контролю заболеваний), назвало основные признаки оспы обезьян.

Названы основные признаки оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным CDC, к первостепенным признакам развития заболевания можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Через несколько дней после появления первых симптомов, у зараженного человека начинает проявляться на лице и теле сыпь. Постепенно кожа покрывается струпьями, которые через какое-то время отпадают.

Обычно болезнь может длиться от двух до четырех недель. По словам экспертов, в 10 процентов случаев оспа обезьян заканчивается летальным исходом. Поэтому специалисты призывают не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу.

Эксперты также напомнили, что заболевание передается от животного человеку или от человека человеку. Вирус может проникать в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки: глаза, нос, рот.

«Считается, что передача инфекции от человека человеку происходит, главным образом, через дыхательные капли. Выделения при дыхании не могут перемещаться более, чем на несколько футов, поэтому для заражения требуется более тесный контакт»,

— обращают внимание эксперты CDC.

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