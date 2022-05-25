5 симптомов начинающегося старческого слабоумия

Американский врач Байо Карри-Уинчелл рассказал о пяти главных симптомах, которые свидетельствуют о развитии старческого слабоумия, пишет специализированный портал ETNT.

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По мнению специалиста, основной симптом – это забывчивость. Если человек неожиданно стал забывать знакомые места или людей, это может говорить о повреждении нейронов мозга.

Другим возможным признаком заболевания, по словам эксперта, являются трудности с подбором слов в разговоре. Возникающие сложности с выполнением привычных повседневных задач – третий симптом деменции.

Кроме того, о стремительном развитии слабоумия может свидетельствовать импульсивность, а также склонность действовать и принимать решения необдуманно.