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3 часа назад

5 симптомов начинающегося старческого слабоумия

Мир24

Американский врач Байо Карри-Уинчелл рассказал о пяти главных симптомах, которые свидетельствуют о развитии старческого слабоумия, пишет специализированный портал ETNT.

5 симптомов начинающегося старческого слабоумия
Фото: pixabay.compixabay.com

По мнению специалиста, основной симптом – это забывчивость. Если человек неожиданно стал забывать знакомые места или людей, это может говорить о повреждении нейронов мозга.

Другим возможным признаком заболевания, по словам эксперта, являются трудности с подбором слов в разговоре. Возникающие сложности с выполнением привычных повседневных задач – третий симптом деменции.

Кроме того, о стремительном развитии слабоумия может свидетельствовать импульсивность, а также склонность действовать и принимать решения необдуманно.

Последний тревожный звоночек, говорящий о том, что отправляющие сигналы в мозг нейроны теряют свою функцию, – это безразличие к близким либо любимым вещам.

Болезни и лекарства,
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