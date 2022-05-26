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1 час назад

Доктор Мясников оценил опасность оспы обезьян

Lenta.ruиещё 2

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность оспы обезьян. В своем Telegram-канале он заявил, что вирус входит в список «биотеррористов».

Мясников оценил опасность оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Биотерроризм — какие бактерии и вирусы могут служить его оружием? По степени опасности они подразделяются по трем категориям»,

— написал доктор.

По его словам, в первую категорию входит натуральная оспа, образцы которой хранятся как минимум в двух лабораториях. Список также включает в себя чуму, сибирскую язву, туляремию и эболу, добавил он.

Во вторую категорию, как отметил специалист, входят бруцеллез, тиф, лихорадка Q, кишечная палочка О157Н7 и холера. Третья включает в себя туберкулез, желтую лихорадку и хантовирус, известный также как мышиная лихорадка, сообщил медик.

«Список неполный. Кстати, обезьянья оспа в него также входит»,

— предупредил он.

Ранее Мясников назвал условие заражения оспой обезьян. Доктор объяснил, что это возможно при трехчасовом контакте с больным, который при этом находится не дальше метра от здорового человека.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание выявили у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

Оспа обезьяны — редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях болезнь приводит к летальному исходу.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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