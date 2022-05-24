Педиатр рассказала, кому нужно пить селен

Главным микроэлементом для правильной работы эндокринной системы всегда считался йод, но не менее важен для щитовидной железы и селен. Он участвует в образовании гормонов, вырабатывает особые ферменты, которые отвечают за превращение гормонов в активные формы. Употребляя в разумных дозах йод, селен и витамин Е — мы обеспечиваем организму полный комплекс поддержки эндокринной системы. Когда нужно пить селен, читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram- канале о том, кому стоит обратить внимание на добавки селена. По мнению специалиста, научно доказано, что недостаток этого вещества может быть фактором риска для развития гипотиреоза, но это не значит, что нужно бежать в аптеку и пить добавки длительное время.

"Для тех, кто ест мясо, макароны, каши, дефицит селена абсолютно не характерен. 60 грамм индейки — и вы закрыли суточную потребность). Или 150 грамм гречневой каши и 150 грамм макарон из твёрдых сортов пшеницы. Или 25 грамм почек. Или 100 грамм семечек", - Мария Евдокимова, врач-педиатр.

Специалист порекомендовала также включить в рацион орехи и морепродукты, злаки, кукурузу и белые грибы.

Ранее «Летидор» писал о том, что терапевт объяснил, как самостоятельно распознать заболевания щитовидной железы.