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2 часа назад

Педиатр рассказала, кому нужно пить селен

Letidor.ru

Главным микроэлементом для правильной работы эндокринной системы всегда считался йод, но не менее важен для щитовидной железы и селен. Он участвует в образовании гормонов, вырабатывает особые ферменты, которые отвечают за превращение гормонов в активные формы. Употребляя в разумных дозах йод, селен и витамин Е — мы обеспечиваем организму полный комплекс поддержки эндокринной системы. Когда нужно пить селен, читайте в нашей новости.

Педиатр рассказала, кому нужно пить селен
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram- канале о том, кому стоит обратить внимание на добавки селена. По мнению специалиста, научно доказано, что недостаток этого вещества может быть фактором риска для развития гипотиреоза, но это не значит, что нужно бежать в аптеку и пить добавки длительное время.

"Для тех, кто ест мясо, макароны, каши, дефицит селена абсолютно не характерен. 60 грамм индейки — и вы закрыли суточную потребность). Или 150 грамм гречневой каши и 150 грамм макарон из твёрдых сортов пшеницы. Или 25 грамм почек. Или 100 грамм семечек", - Мария Евдокимова, врач-педиатр.

Специалист порекомендовала также включить в рацион орехи и морепродукты, злаки, кукурузу и белые грибы.

Ранее «Летидор» писал о том, что терапевт объяснил, как самостоятельно распознать заболевания щитовидной железы.

_ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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