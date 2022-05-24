Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии (КТ). В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что это распространенное исследование может провоцировать рак легких. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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По словам специалиста, рентген не всегда может выявить рак легких. По этой причине врачи в крайних случаях направляют пациентов на КТ.

«Мы не можем делать всем подряд КТ для того, чтобы выявить рак легких, потому что сама по себе компьютерная томография — излучение»,

— отметил доктор.

Врач подчеркнул, что 1,5-2 процента от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления КТ.

«Из 100 человек, которые получили диагноз рак, двое получили его из-за того, что они пошли когда-то на компьютерную томографию, ходили часто»,