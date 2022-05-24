Онколог рассказал об эффективности прививок от ВПЧ для женщин

Онкогинеколог Московской городской онкологической больницы № 62, эксперт фонда «Все не напрасно» Павел Сорокин объяснил малую эффективность прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) для взрослых женщин. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказал, что прививку желательно делать до того, как девушка начинает половую жизнь.

Фото: Unsplash Unsplash

«Рутинная (плановая) вакцинация против ВПЧ рекомендована в возрасте 11-12 лет девочкам и мальчикам. Вакцина также показала свою эффективность в исследованиях у женщин до 26 лет, — пояснил Павел Сорокин. — Частота развития дисплазии шейки матки (предраковое состояние) была ниже у тех пациенток, которые были вакцинированы».

Видео дня

Онкогинеколог добавил в беседе с «Лентой.ру», что эффективность вакцины снижается или полностью исчезает, если женщина уже была инфицирована вирусом, который чаще всего передается половым путем.

Также вакцина не помогает вылечить уже имеющийся ВПЧ, так как основной путь передачи вируса — это контакт слизистых оболочек, а вероятность получить ВПЧ возрастает пропорционально количеству половых партнеров.

«Из-за высокой распространенности вируса среди людей вакцинация против него в возрасте старше 25 лет не окажет выраженного снижения риска заболеть раком шейки матки. Поэтому вакцинация в этом возрасте не рекомендована большинством профессиональных сообществ, — уточнил эксперт. — С другой стороны, женщины, не имевшие половых контактов, либо женщины с небольшим числом половых партнеров, с меньшей вероятностью были инфицированы ВПЧ. Для них вакцинация может принести пользу, если существует вероятность инфицирования в будущем».

При этом, обратил особое внимание врач, вакцинация не отменяет необходимость регулярно проходить скрининг. «В общем для женщин старше 25 лет эффективность вакцинации не оценивалась в исследованиях, поэтому не рекомендована даже в богатых странах, — пояснил эксперт. — Если подвести итог, то, на мой взгляд, вакцинация после 25 лет не имеет смысла. К тому же, существует скрининг на рак шейки матки. Он позволяет выявить большинство предраковых изменений и предотвратить развитие онкологического заболевания».

Акушер-гинеколог Елена Коллерова добавила в беседе с «Лентой.ру», что насчет эффективности прививки от ВПЧ существуют разные мнения.

«В идеале прививку от вируса необходимо делать с 14 лет до начала половой жизни. Можно и с 12 лет, если у девочки уже есть менструация, — уточнила акушер-гинеколог. — Смысл прививки — выработать антитела, которые убьют ВПЧ при его попадании в организм. Если же вирус уже попал в тело, а прививки не было, то можно говорить только о частичной выработке антител».

В то же время, добавила эксперт, некоторые врачи считают, что прививку делать нужно в любом возрасте. В США, например, вакцину от ВПЧ ставят и в 40, и 50 лет.