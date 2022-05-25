Какие виды рака выявляют на ранних стадиях

Семь видов рака можно выявить на ранней стадии и добиться излечения, и только несколько видов пока считаются полностью неизлечимыми, сообщила НСН президент Ассоциации онкопациентов.

«У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак легкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причем раньше всего можно обнаружить рак кишечника. И рак щитовидной железы. Всё остальное, к сожалению, обнаруживается на крайне тяжелых стадиях, когда начинаются уже яркие проявления заболевания: например, человек начинает харкать кровью. Если человек выполняет гастроколоноскопию с определенной частотой, если он регулярно делает низкочастотное КТ, то скорее всего, если заболевание возникнет, его обнаружат на очень ранней стадии»,