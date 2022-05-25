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1 час назад

Какие виды рака выявляют на ранних стадиях

Национальная Служба Новостейиещё 1

Семь видов рака можно выявить на ранней стадии и добиться излечения, и только несколько видов пока считаются полностью неизлечимыми, сообщила НСН президент Ассоциации онкопациентов.

Какие виды рака выявляют на ранних стадиях
Фото: unsplash.comunsplash.com

Своевременная диагностика позволяет выявить шесть видов рака на ранних стадиях, когда прогнозы на излечение – самые благоприятные, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.

«У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак легкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причем раньше всего можно обнаружить рак кишечника. И рак щитовидной железы. Всё остальное, к сожалению, обнаруживается на крайне тяжелых стадиях, когда начинаются уже яркие проявления заболевания: например, человек начинает харкать кровью. Если человек выполняет гастроколоноскопию с определенной частотой, если он регулярно делает низкочастотное КТ, то скорее всего, если заболевание возникнет, его обнаружат на очень ранней стадии»,

- отметила она.

Однако есть виды рака, которые современная медицина неспособна вылечить, добавила Боровова.

«Если говорить о заболеваниях, которые – увы и ах – мировая онкология еще не научилась лечить, и постановка диагноза будет означать уход из жизни… Это мелкоклеточный рак лёгкого, рак поджелудочной железы»,

- уточнила она.

Болезни и лекарства,Совет по правам человека,
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