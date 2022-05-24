Иммунолог раскрыл настораживающую особенность оспы обезьян

Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает радио Sputnik.

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Он раскрыл настораживающую особенность этого заболевания. По словам Крючкова, первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в 1970 году. С тех пор диагноз людям ставили много раз, но во всех случаях, большинство из которых регистрировались в Африке, болезнь переходила от животного к человеку.

В последнее время медики столкнулись с зараженными оспой обезьян людьми в странах Европы, а также в Америке и Австралии.

«Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки», — объяснил эксперт.

По его словам, специфика новой вспышки может свидетельствовать о том, что вирус начал легче передаваться от человека к человеку.

«Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться», — уточнил Крючков.

Несмотря на то, что данных, доказывающих эту теорию нет, биолог призвал проверить предположение.

Крючков указал на то, что в мире все чаще заражаются западноафриканским штаммом оспы обезьян. В Африке его летальность превышает три процента. «В Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны», — добавил он.