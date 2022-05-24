Вирусолог рассказал о сложностях диагностики оспы обезьян

Вирусолог, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru рассказал, какие сложности имеются в диагностировании оспы обезьян. По его словам, выявить заболевание достаточно трудно, если нет данных о том, где и как именно произошло заражение.

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«Заболевание может протекать очень тяжело, даже со смертельным исходом, при этом летальность составляет от одного до 10 процентов. При черной оспе — от пяти до 50 процентов. Симптомы у инфекций похожи — высокая температура, головная боль, сыпь. Однако, тех, кто заболевает оспой обезьян прямо от животных, не так легко диагностировать. Более-менее понятно, если это происходит в Африке», — заявил специалист.