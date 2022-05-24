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2 часа назад

Вирусолог рассказал о сложностях диагностики оспы обезьян

Lenta.ruиещё 2

Вирусолог, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru рассказал, какие сложности имеются в диагностировании оспы обезьян. По его словам, выявить заболевание достаточно трудно, если нет данных о том, где и как именно произошло заражение.

Вирусолог рассказал о сложностях диагностики оспы обезьян
Фото: PixabayPixabay

«Заболевание может протекать очень тяжело, даже со смертельным исходом, при этом летальность составляет от одного до 10 процентов. При черной оспе — от пяти до 50 процентов. Симптомы у инфекций похожи — высокая температура, головная боль, сыпь. Однако, тех, кто заболевает оспой обезьян прямо от животных, не так легко диагностировать. Более-менее понятно, если это происходит в Африке», — заявил специалист.

Ученый подчеркнул, что не стоит ожидать эпидемии вируса оспы обезьян, поскольку передаваясь от одного человека к другому по цепочке его заразность уменьшается. «Вирус оспы обезьян опасен для человека, но не для человечества», — заключил Альтштейн.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,
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