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2 часа назад

Специалисты предупредили об опасностях таблеток с кальцием для сердца

Вечерняя Москва

Ученые из клиники Кливленда пришли к выводу, что пищевые добавки с кальцием повышают риск сердечных заболеваний.

Стало известно об опасностях таблеток с кальцием для сердца
Фото: depositphotosdepositphotos

По данным научных работ, пожилые люди, которые принимают добавки с кальцием, чаще остальных умирают от кардиологических болезней и синдромов. В частности, речь идет об аортальном стенозе — скоплении кальция на лепестках клапана сердца.

Лепестки теряют подвижность из-за большого количества скопившегося на них кальция. Это вызывает нарушение процесса заполнения сердца кровью и ее отхода по организму.

Клиника Кливленда исследовала примерно 2650 пациентов с аортальным стенозом. По данным их исследований, прием кальция с витамином D и без него увеличивал риск смерти от болезней сердца практически вдвое.

Хирургическое вмешательство требовалось примерно 48 процентам таких больных. Также пациенты со стенозом на 31 процент чаще умирали по любым причинам, передает «МедикФорум».

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