Стало известно об опасностях таблеток с кальцием для сердца

Ученые из клиники Кливленда пришли к выводу, что пищевые добавки с кальцием повышают риск сердечных заболеваний.

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По данным научных работ, пожилые люди, которые принимают добавки с кальцием, чаще остальных умирают от кардиологических болезней и синдромов. В частности, речь идет об аортальном стенозе — скоплении кальция на лепестках клапана сердца.

Лепестки теряют подвижность из-за большого количества скопившегося на них кальция. Это вызывает нарушение процесса заполнения сердца кровью и ее отхода по организму.

Клиника Кливленда исследовала примерно 2650 пациентов с аортальным стенозом. По данным их исследований, прием кальция с витамином D и без него увеличивал риск смерти от болезней сердца практически вдвое.