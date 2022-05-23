Посещение салона красоты спасло женщине жизнь

43-летняя Ли Кинг рассказала, что год назад парикмахер в салоне красоты обнаружила за ее ухом отметину синего цвета, похожую на след от ручки. Сначала Кинг подумала, что пятно мог поставить ее сын, но когда оно не отмылось, решила обратиться к врачу. Это спасло ей жизнь.