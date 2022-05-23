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28 минут назад

Посещение салона красоты спасло женщине жизнь

Lenta.ru

Жительница Австралии узнала о родинке, которая могла стать смертельно опасной, благодаря посещению парикмахера. Историю женщины публикует Metro.

Посещение салона красоты спасло женщине жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя Ли Кинг рассказала, что год назад парикмахер в салоне красоты обнаружила за ее ухом отметину синего цвета, похожую на след от ручки. Сначала Кинг подумала, что пятно мог поставить ее сын, но когда оно не отмылось, решила обратиться к врачу. Это спасло ей жизнь.

Оказалось, что у нее голубой невус — доброкачественное образование, которое в некоторых случаях может становиться злокачественным. Поскольку предсказать, станет ли невус угрозой для жизни, невозможно, за ним необходимо наблюдать. В некоторых случаях врачи рекомендуют удалять невусы, чтобы устранить угрозу развития рака кожи.

Образование на голове Кинг росло, поэтому она сделала операцию по его удалению. Теперь женщина хочет привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам кожи и мотивировать их регулярно проходить обследования.

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