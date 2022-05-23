Врач напомнила о важности профилактики нарушения зрения

Слишком близкое расположение экрана компьютера или телефона к глазам может привести к ухудшению зрения. Врач-офтальмолог Наталья Борисова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала о способах защиты от вредного излучения.

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Офтальмолог посоветовала через каждые тридцать-сорок минут работы с гаджетами делать перерыв на пять-десять минут. Дошкольникам она рекомендовала использовать технику не больше десяти минут, школьникам — по 20-30 минут.

Нагрузку на глаза могут снизить специальные антибликовые очки для мониторов, а также увлажняющие капли, заметила Борисова. Не стоит забывать и про гимнастику для глаз. Самое простое упражнение — тренировка аккомодации. Несколько секунд нужно смотреть на выбранную точку в тридцати сантиметрах от глаза, затем — сквозь эту точку в даль, рассказала офтальмолог.

Врач также посоветовала в выходные дни и после работы меньше использовать телефон и компьютер, больше времени посвящая семье и прогулкам на свежем воздухе, а также хотя бы раз в год посещать специалиста для проверки зрения.

«Особенно это относится к малышам, которые могут и не заметить изменений или побоятся рассказать родителям»,