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39 минут назад

Ученый развеял популярный миф о клещах

Мослента

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял популярный миф о клещах в беседе с РЕН ТВ. Многие считают, что опасные паразиты могут пикировать с деревьев, однако ученый заверил, что это не так.

Ученый развеял популярный миф о клещах
Фото: МослентаМослента

«Клещи очень хорошо чувствуют вибрацию почвы и понимают, что сейчас кто-то пройдет мимо, расставляют конечности в надежде, что сейчас за кого-то зацепятся. Поэтому важно помнить, что они атакуют снизу»,

— пояснил Марьинский. В пик активности членистоногих не нужно опасаться высоких деревьев, но стоит проявить бдительность, заходя в траву и кустарники.

«Осторожными надо быть в течение всего периода активности клещей. В настоящий момент проходит ее пик. В конце мая количество клещей начнет уменьшаться»,

— добавила научный сотрудник Отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт. Чтобы добраться от ступни до колена, паразиту требуется 12 минут, поэтому эксперты рекомендуют осматривать себя каждые полчаса во время прогулки на природе.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,МГУ,
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