Ученый развеял популярный миф о клещах

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял популярный миф о клещах в беседе с РЕН ТВ. Многие считают, что опасные паразиты могут пикировать с деревьев, однако ученый заверил, что это не так.

Фото: Мослента Мослента

«Клещи очень хорошо чувствуют вибрацию почвы и понимают, что сейчас кто-то пройдет мимо, расставляют конечности в надежде, что сейчас за кого-то зацепятся. Поэтому важно помнить, что они атакуют снизу»,

— пояснил Марьинский. В пик активности членистоногих не нужно опасаться высоких деревьев, но стоит проявить бдительность, заходя в траву и кустарники.

«Осторожными надо быть в течение всего периода активности клещей. В настоящий момент проходит ее пик. В конце мая количество клещей начнет уменьшаться»,