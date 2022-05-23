Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
21 минуту назад

Врач объяснила, как по цвету частей тела диагностировать рак поджелудочной железы

Вечерняя Москваиещё 1

Одним из проявлений рака поджелудочной железы может быть измененный цвет двух областей на теле. Об этом сообщала врач из клиники Флит-Стрит Белинда Гриффитс.

Как по цвету тела диагностировать рак поджелудочной железы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо симптомов, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания",

— сказала специалист.

По словам Гриффитс, желтые глаза и кожа могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Желтуха вызывается блокировкой желчной протоки, которую в том числе вызывает онкология поджелудочной.

Специалист отдельно подчеркивает, что это один из самых коварных видов рака. По ее словам, изменение цвета глаз и кожи — это неоднозначный симптом, ведь он может говорить и о других болезнях или синдромах, передает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители