Как по цвету тела диагностировать рак поджелудочной железы

Одним из проявлений рака поджелудочной железы может быть измененный цвет двух областей на теле. Об этом сообщала врач из клиники Флит-Стрит Белинда Гриффитс.

"Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо симптомов, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания",

По словам Гриффитс, желтые глаза и кожа могут быть симптомами рака поджелудочной железы. Желтуха вызывается блокировкой желчной протоки, которую в том числе вызывает онкология поджелудочной.

Специалист отдельно подчеркивает, что это один из самых коварных видов рака. По ее словам, изменение цвета глаз и кожи — это неоднозначный симптом, ведь он может говорить и о других болезнях или синдромах, передает «МедикФорум».