Что такое глиобластома и можно ли ее вылечить

Глиобластома - это опухоль ЦНС. Одна из самых злокачественных форм, которая довольно быстро развивается. Самое опасное в этой болезни - она имеет большой процент летальных исходов. Продолжительность жизни для людей моложе 40 лет очень небольшая: не более 16 месяцев, для остальных и вовсе - менее 1 года. 2 года выживаемости для глиобластомы - это уже неплохой результат.
Самая большая проблема связана с тем, что у нас нет ни одного консервативного терапевтического метода влияния на опухоль, и это исключительно нейрохирургия - онкология с позиции больше оперативного лечения. Это единственный способ, который может привести к решению данной проблемы. Перед этим пациенту в обязательном порядке проводится диагностика.
Но если оно будет изобретено, проблема будет состоять в том, что придется подойти конкретно к этой опухоли и не затронуть другие центры нервной системы, что будет достаточно сложно.