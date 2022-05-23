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2 часа назад

Что такое глиобластома и можно ли ее вылечить

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Глиобластома - это опухоль ЦНС. Одна из самых злокачественных форм, которая довольно быстро развивается. Самое опасное в этой болезни - она имеет большой процент летальных исходов. Продолжительность жизни для людей моложе 40 лет очень небольшая: не более 16 месяцев, для остальных и вовсе - менее 1 года. 2 года выживаемости для глиобластомы - это уже неплохой результат.

Что такое глиобластома и можно ли ее вылечить
Фото: pixabay.compixabay.com
Вообще опухоли центральной нервной системы не наследуются, а, как правило, развиваются самостоятельно. Нет предрасположенности по наследственной линии. Стоит отметить, что для глиобластомы так же, как и для других опухолей, характерно развитие симптоматики именно с позиции сдавливания, головной боли, и это обусловлено тем, что повышается внутричерепное давление.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Самая большая проблема связана с тем, что у нас нет ни одного консервативного терапевтического метода влияния на опухоль, и это исключительно нейрохирургия - онкология с позиции больше оперативного лечения. Это единственный способ, который может привести к решению данной проблемы. Перед этим пациенту в обязательном порядке проводится диагностика.

Как правило, речь идёт о трёх типов исследований и консультаций специалистов. Это выполнение магнитно-резонансных томографии головного мозга, ПЭТ КТ на поиск отдаленных метастастазирований, которые могут быть, и различные показатели биохимического анализа крови.

Лечение любой онкологии может носить абсолютно разный характер: от оперативного лечения, приема химиотерапии до радиоизотопного облучения. На данный момент мне неизвестны препараты, который могут остановить прогрессирование данной опухоли.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Но если оно будет изобретено, проблема будет состоять в том, что придется подойти конкретно к этой опухоли и не затронуть другие центры нервной системы, что будет достаточно сложно.

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