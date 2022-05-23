Как бешенство проявляется у человека и можно ли себя обезопасить

Бешенство - инфекционное вирусное вакциноконтролируемое заболевание , возбудителем которого является РНК-содержащий нейротропный вирус.

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Бешенство встречается на всей территории Российской Федерации. В более чем 80% случаев заболевают сельские жители. Однако регистрируются случаи заражения и в городской местности. Заболевания возникают во все сезоны года, но чаще – в летне-осенний период.

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В Российской Федерации с 2012 по 2018 гг зарегистрировано 30 летальных случаев гидрофобии. В 2019 году укусы, ослюнения — 379 тыс., в том числе дикими животными 10 тыс. случаев.Укусы, ослюнения, оцарапывания животными за 6 месяцев 2020 года составили всего более 177 тыс. случаев, из них собаками более 116 тыс. случаев.

Ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных составляет около 400 – 450 тыс. человек, из которого более половины нуждаются в проведении антирабического лечения (противовирусная вакцинация) и более 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.

В свою очередь около 40 тысяч человек в России ежегодно прививаются против этой инфекции. Как правило, это охотоведы, ветеринарные работники – категории граждан, находящиеся в группе риска.

Как можно заразиться?

Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном периоде заболевания, или с клинической картиной бешенства.

Инфицирование людей, главным образом, происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных зараженным животным, посредством слюны. Передача инфекции может произойти и в случае непосредственного контакта слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками или свежими ранами на коже человека.



Передача бешенства от человека к человеку никогда не была подтверждена, за исключением чрезвычайно редких случаев в результате трансплантации инфицированных тканей и органов. Мурадян Римма Гагиковна Медицинский директор GMS Express. Семейный врач, терапевт

До 99% случаев передачи инфекции людям происходит от бешеных собак. Источником инфекции могут стать также кошки, лисицы, волки, различные грызуны, летучие мыши.

Симптомы бешенства у людей

Инкубационный период (от момента заражения до проявления симптомов болезни) длится 2-3 месяца, может варьироваться от 1 недели до 1 года. Инкубационный период во многом зависит от места проникновения вируса бешенства и вирусной нагрузки.

Начальные симптомы заболевания весьма неспецифичны и чаще всего это повышение температуры тела (субфебрильные значения), головная боль, иногда светобоязнь, слабость, утомляемость, миалгии, тошнота, рвота, также могут присутствовать необычные ощущения покалывания, жжения (парестезия) в месте раны. Подобное состояние может продолжаться от нескольких дней до недели.

Дальнейшая клиническая картина может быть представлена энцефалитичекой формой (буйное бешенство) и паралитической.

Буйное бешенство (энцефалитическая форма) включает:

-гидрофобию (водобоязнь) – наблюдается в 33-50% случаев. (Развитию гидрофобии, как правило, может предшествовать ощущение дискомфорта в горле, чувство нарушения глотания (дисфагия),

-аэрофобию – боязнь сквозняков или свежего воздуха, дуновение воздуха может провоцировать спазмы мышц глотки и гортани, в более тяжелых случаях подобные спазмы могут привести к удушью и остановка дыхания,

- сокращение мышц лица с развитием гримасы,

- развитие опистотонуса – определенная поза с запрокидыванием головы, выгибанием дугой спины, разгибанием нижних конечностей, как результат сокращения мышц спины, шеи, нижних конечностей,

-признаки повышенной активации вегетативной нервной системы: гиперсаливация (повышенное слюноотделение), потливость, слезотечение, расширение зрачков, возможны нарушения сердечного ритма,

также возможны головокружение, дизартрия (нарушение речи), дисфагия (нарушение акта глотания), диплопия (удвоение зрения), отмечаются эпизоды возбуждения, агрессии с чередованием эпизодов спокойствия. Мурадян Римма Гагиковна Медицинский директор GMS Express. Семейный врач, терапевт

Паралитическая форма бешенства наблюдается 20% всех случаев у людей. Данная форма протекает менее выражено и обычно дольше, чем буйная форма. Характерно постепенное развитие паралича мышц начиная с места укуса или царапины. Смерть наступает от паралича дыхательного или сосудодвигательного центра.

Диагностика:

Как правило диагноз бешенства не вызывают затруднений и ставится клинически. Простые лабораторные исследования неспецифичны. Диагноз бешенства может быть поставлен путем обнаружения вирусной РНК, антигенов, антител путем исследования слюны, биоптатов кожи, спинномозговой жидкости.

Лечение:

Бешенство не поддается эффективному лечению, в связи с чем усилия должны быть направлены на профилактику развития заболевания. Заражение человека сопровождается тяжелым поражением нервной системы и на этапе появления клинических симптомов летальность составляет 100%.

Профилактика:

Важным этапом профилактики является осведомленность хозяев о необходимости ежегодной вакцинации животных против бешенства.

ВОЗ рекомендует 2 основные стратегии по иммунизации для профилактики бешенства человека: постэкспозиционную профилактику (ПЭП) и предэкспозиционную профилактику (ПрЭП).

Согласно классификации ВОЗ принято выделять три категории относительно контакта человека с вирусом бешенства.

Категория I прикосновение к животному или его кормление, облизывание животным неповрежденной кожи (нет контакта);

Категория II небольшие скусывания открытой поверхности кожи, небольшие царапины или некровоточащие ссадины (контакт);

Категория III одиночный или множественные трансдермальные укусы или ссадины, контаминация слизистых оболочек или поврежденной кожи слюной животного, непосредственный контакт с летучими мышами (серьезный контакт). Мурадян Римма Гагиковна Медицинский директор GMS Express. Семейный врач, терапевт

Постэкспозиционная (постконтактная) профилактика

ПЭП состоит из следующих этапов:

Необходимо тщательно промыть раны обильным количеством воды с использованием мыла в течение 15 минут. Рекомендуется обработать раны йодсодержащими средствами.



Исследования демонстрируют, что надлежащее очищение ран снижало вероятность развития бешенства до 90%.



ПЭП проводится в зависимости от степени контакта с животным. Мурадян Римма Гагиковна Медицинский директор GMS Express. Семейный врач, терапевт

• Постконтактная профилактика включает в себя введение вакцины против бешенства (антирабическая вакцина).

• При наличии показаний комбинированное введение антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина (н в случае контакта категории III)*.

• Запрещено употребление каких-либо спиртных напитков в течение всего курса прививок и 6-ти месяцев после его окончания.

• Полный курс вакцинации состоит из шести инъекций и проводится по схеме 0, 3, 7, 14, 30 и 90 день.

• Профилактическое лечение может быть прервано если животное остается здоровым в течение 10-дневного наблюдения, либо при получении лабораторного подтверждения того, что животное не было заражено бешенством.