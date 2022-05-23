Как бешенство проявляется у человека и можно ли себя обезопасить

Бешенство - инфекционное вирусное вакциноконтролируемое заболевание , возбудителем которого является РНК-содержащий нейротропный вирус.
Бешенство встречается на всей территории Российской Федерации. В более чем 80% случаев заболевают сельские жители. Однако регистрируются случаи заражения и в городской местности. Заболевания возникают во все сезоны года, но чаще – в летне-осенний период.
В Российской Федерации с 2012 по 2018 гг зарегистрировано 30 летальных случаев гидрофобии. В 2019 году укусы, ослюнения — 379 тыс., в том числе дикими животными 10 тыс. случаев.Укусы, ослюнения, оцарапывания животными за 6 месяцев 2020 года составили всего более 177 тыс. случаев, из них собаками более 116 тыс. случаев.
Ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных составляет около 400 – 450 тыс. человек, из которого более половины нуждаются в проведении антирабического лечения (противовирусная вакцинация) и более 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.
В свою очередь около 40 тысяч человек в России ежегодно прививаются против этой инфекции. Как правило, это охотоведы, ветеринарные работники – категории граждан, находящиеся в группе риска.
Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном периоде заболевания, или с клинической картиной бешенства.
До 99% случаев передачи инфекции людям происходит от бешеных собак. Источником инфекции могут стать также кошки, лисицы, волки, различные грызуны, летучие мыши.
Инкубационный период (от момента заражения до проявления симптомов болезни) длится 2-3 месяца, может варьироваться от 1 недели до 1 года. Инкубационный период во многом зависит от места проникновения вируса бешенства и вирусной нагрузки.
Начальные симптомы заболевания весьма неспецифичны и чаще всего это повышение температуры тела (субфебрильные значения), головная боль, иногда светобоязнь, слабость, утомляемость, миалгии, тошнота, рвота, также могут присутствовать необычные ощущения покалывания, жжения (парестезия) в месте раны. Подобное состояние может продолжаться от нескольких дней до недели.
Дальнейшая клиническая картина может быть представлена энцефалитичекой формой (буйное бешенство) и паралитической.
Паралитическая форма бешенства наблюдается 20% всех случаев у людей. Данная форма протекает менее выражено и обычно дольше, чем буйная форма. Характерно постепенное развитие паралича мышц начиная с места укуса или царапины. Смерть наступает от паралича дыхательного или сосудодвигательного центра.
Как правило диагноз бешенства не вызывают затруднений и ставится клинически. Простые лабораторные исследования неспецифичны. Диагноз бешенства может быть поставлен путем обнаружения вирусной РНК, антигенов, антител путем исследования слюны, биоптатов кожи, спинномозговой жидкости.
Бешенство не поддается эффективному лечению, в связи с чем усилия должны быть направлены на профилактику развития заболевания. Заражение человека сопровождается тяжелым поражением нервной системы и на этапе появления клинических симптомов летальность составляет 100%.
Важным этапом профилактики является осведомленность хозяев о необходимости ежегодной вакцинации животных против бешенства.
ВОЗ рекомендует 2 основные стратегии по иммунизации для профилактики бешенства человека: постэкспозиционную профилактику (ПЭП) и предэкспозиционную профилактику (ПрЭП).
ПЭП состоит из следующих этапов:
• Постконтактная профилактика включает в себя введение вакцины против бешенства (антирабическая вакцина).
• При наличии показаний комбинированное введение антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина (н в случае контакта категории III)*.
• Запрещено употребление каких-либо спиртных напитков в течение всего курса прививок и 6-ти месяцев после его окончания.
• Полный курс вакцинации состоит из шести инъекций и проводится по схеме 0, 3, 7, 14, 30 и 90 день.
• Профилактическое лечение может быть прервано если животное остается здоровым в течение 10-дневного наблюдения, либо при получении лабораторного подтверждения того, что животное не было заражено бешенством.
• Полный курс профилактики проводится в том случае, если животное с подозрением на бешенство невозможно наблюдать в течение 10 дней и протестировать.