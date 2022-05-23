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23 минуты назад

От какой болезни защищает жизнь с собакой в раннем возрасте

Ferra.ruиещё 2

Согласно новому исследованию, дети, которые растут с собакой или в большой семье, могут иметь в более позднем возрасте некоторую защиту от распространенного воспалительного заболевания кишечника, известного как болезнь Крона.

От какой болезни защищает жизнь с собакой в раннем возрасте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи использовали анкету для сбора информации от почти 4300 родственников людей с болезнью Крона. Также учёные анализировали такие факторы, как размер семьи, наличие собак или кошек в качестве домашних животных, количество ванных комнат в доме, употребление молока, колодезной воды и др.

Анализ показал, что наличие собаки, особенно в возрасте от 5 до 15 лет, было связано со здоровой проницаемостью кишечника и балансом между микробами. Всё это помогает защититься от болезни Крона. Ученые признали, что не увидели таких же результатов в случае с кошками.

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