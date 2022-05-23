Врач опровергла распространенные мифы об облысении

Вокруг проблемы облысения существует много мифов. Так, например, потеря волос грозит только мужчинам; если выпадение волос началось, то процесс не остановить; если в семье мужчины с возрастом лысеют, то это обязательно передается по наследству. Российский дерматовенеролог рассказала, что из этих распространенных мнений действительно миф, а что — правда.

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Марина Гайдайчук Дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)

1 Алопеция — это когда выпадают волосы

_Это правда _

Алопеция или облысение — это частичное или полное выпадение волос. Обычно мы имеем в виду волосы на голове, но выпадать могут и волосы на теле и на лице (брови, ресницы). Но не стоит считать волосы, которые остаются на расческе каждый день. Человек в норме ежедневно теряет до 100 волос, так что ситуации, когда вы причесались, а расческа осталась чистая, не бывает.

Существует 2 типа выпадения волос. Один из них — агрессивное выпадение. В таком случае волосы остаются на подушке, в кровати, на расческе, вы находите их при уборке дома. Вы видите, что объем волос явно становится меньше. В таких случаях обычно пациенты начинают пропивать курс витаминов и обращаются к врачу. Второй тип — постепенное облысение. В таком случае волосы истончаются с годами, поэтому люди не сразу обращают на это внимание. Если вы заметили, что у вас появились залысины, которых раньше не было, пора обратиться к специалисту.

2 Волосы всегда выпадают симметрично

Это миф

Чаще всего мы видим человека, у которого волосы выпадают симметрично. Кто-то даже полагает, что других вариантов нет. Однако на самом деле есть несколько видов алопеции:

Рубцовая — самая редкая форма алопеции. В этом случае волосяные фолликулы разрушаются, на их месте образуется соединительная ткань, и этот процесс необратим. Нерубцовая — именно этот вид алопеции встречается в 90% случаев. Кожный покров при ней не поражается, замещения тканей не происходит.

Нерубцовая алопеция имеет несколько разновидностей: гнездная, диффузная, андрогенетическая и себорейная. При первом варианте волосы выпадают не симметрично, а очагами разных форм и размеров; со временем очаги могут объединяться, и в итоге волосы могут выпасть полностью.

3 Женщины не лысеют

Это миф

С частичным выпадением волос женщины сталкиваются достаточно часто. Обычно процесс начинается с расширения пробора, истончения волос, изменения их структуры. Меняется передняя линия роста волос, начинается их поредение на темени, формируются залысины. Процесс чаще всего связан с реакцией волосяных фолликулов на воздействие мужских половых гормонов, которые вырабатываются и в женском организме.

4 Главная причина — генетика

Это миф

Генетика действительно во многом определяет, начнется ли у человека выпадение волос. Но есть и много других причин, которые могут привести к этому:

гормональные колебания и сбои; себорея — воспалительное заболевание, при котором увеличивается выработка кожного сала; (реактивное выпадение); вирусные, грибковые, бактериальные инфекции; стрессы; диеты, приводящие к нехватке витаминов; резкое снижение массы тела; неправильное питание и т.д.

Как мы видим, факторов очень много. Так что даже у человека, в семье у которого никто не страдал алопецией, при определенных условиях может начаться выпадение волос.

Если вы сделали генетический тест, который определил у вас предрасположенность к облысению, не стоит паниковать. В момент начала выпадения волос вы сможете заметить это и обратиться к специалисту за помощью в предотвращении проблемы.

5 Врач ограничивается осмотром

Это миф

Когда пациент обращается к врачу с жалобами на выпадение волос, специалист, конечно, проводит осмотр. Но есть и целый ряд анализов и исследований, которые помогают составить полную картину. В их число входит клинический, биохимический анализы крови, измерение уровня гормонов, специальное исследование трихоскопия. Трихоскоп — это прибор, который оснащен видеокамерой, он увеличивает изображение волоса и участка кожи, а затем информацию обрабатывает компьютер. Так что современная медицина располагает высокоточной техникой, которая помогает поставить диагноз и выявить причины потери волос.

6 Облысение не лечится

Это миф

В зависимости от того, что именно вызвало выпадение волос, процесс в некоторых случаях можно приостановить, остановить или добиться восстановления волос. Например, врачи назначают прием витаминов и минеральных комплексов, рекомендуют наружные средства для правильного ухода и лечебные правильно подобранные лосьоны. Может быть рекомендована физиотерапия и прочие профессиональные инъекционные процедуры, которые проводит доктор в клинике (например, мезотерапия, плазмалифтинг). Такие процедуры стимулируют рост, укрепление и улучшение качества волос.

7 Пересадка волос — это не навсегда

Это миф

Пересаженные волосы не выпадают. Это, пожалуй, единственная медицинская манипуляция, при которой доктор дает 100% письменную гарантию, что пересаженные волосы приживутся и останутся с вами на всю жизнь. Пациенту лишь рекомендуется посещать специалиста, чтобы наблюдать за волосами, оставшимися еще до пересадки и стараться их сохранить.

8 Пересадить можно только свои волосы

Это правда

Это действительно так. Для трансплантации берут только волосы самого пациента — чужие пересадить нельзя. Но мало кто сталкивается с полной потерей волос на всем теле, так что волосяные фолликулы для пересадки не обязательно брать с волосистой части головы.

Важно отметить, что трансплантацию делают только при андрогенетической алопеции и при наличии посттравматических рубцов. Во втором случае доктор должен оценить размер рубца и принять решение о пересадке в индивидуальном порядке.