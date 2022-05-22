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45 минут назад

Онколог Дудаков рассказал о ранних признаках рака

Вечерняя Москва

Онколог Илья Дудаков рассказал, по каким ранним признакам можно определить различные виды онкологии.

Онколог рассказал о ранних признаках рака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он подчеркнул, что чем раньше получится диагностировать онкологическое заболевание, тем выше шанс вылечить его. Так, рак легких можно определить по одышке, непрекращающемся кашле и болям в груди.

Опухоль в кишечнике проявляется вздутием живота, а также болью и дискомфортом. Также про рак можно узнать по регулярным запорам или диарее.

Для рака предстательной железы у мужчин характерны проблемы с мочеиспусканием и эрекцией, а также наличие крови в сперме или моче, передает ФАН.

Научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова рассказала о неочевидных симптомах онкологии. Рак шейки матки, по данным эксперта, встречается чаще всего.

Наиболее характерный симптом, на который она рекомендует обязательно обращать внимание, это кровянистые выделения из половых путей. Однако их просто спутать с менструацией, поэтому онколог советует обращать внимание и на другие симптомы.

Среди них — боли внизу живота, которые могут отдавать в поясницу, кровянистые выделения после полового контакта, а также выделения с неприятным запахом.

Болезни и лекарства,Ольга Смирнова,
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