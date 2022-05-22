От черной до обезьяньей: как человечество борется с оспой

Язвы по всему телу и ужасные шрамы на всю жизнь. Так выглядели те, кто пережил пандемию черной оспы. Эту смертельную заразу люди победили 40 лет назад. Теперь планету атакует родственный ей вирус – оспа обезьян, передает «МИР 24». «Что касается вспышки обезьяньей оспы, мы очень, очень внимательно следим за ситуацией. Мы остаемся в тесном контакте с государствами-членами и странами-участницами Комитета по безопасности здравоохранения», – отметил представитель Еврокомиссии Штефан де Керсмекер. Положительные случаи выявили в США, Перу, Австралии и Евросоюзе. Число заболевших во всем мире приближается к сотне.

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«Этих людей лечат симптоматической терапией, в настоящее время достаточной для их симптомов. Однако в институте доступны противовирусные препараты, которые можно использовать на экспериментальной основе, если необходима специфическая терапия»,

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– рассказал директор больницы Спалланцани Франческо Вайя.

Обезьянья оспа, конечно, не то, что оспа натуральная. Обычно протекает в легкой форме. Симптомы лечению не поддаются и обычно проходят сами собой. «Помимо высокой температуры, общего недомогания, слабости, боли в мышцах, отмечается набухание лимфатических узлов. Вот все это совокупно должно завершиться при благоприятном стечении обстоятельств за две-три недели», – рассказал иммунолог Николай Крючков. Первый случай обезьяньей оспы подтвердили 7 мая в Лондоне. Британский турист, предположительно, привез заразу из Нигерии. Но вирус находят и у тех, кто не выезжал за пределы страны. Значит, он передается от человека к человеку. Особенно ученых настораживает факт, что обезьянью оспу, подобно СПИДу, все чаще фиксируют в ЛГБТ-сообществе.

«В Мадриде было выявлено восемь пациентов. Все случаи были диагностированы у мужчин, у которых был секс с мужчинами»,

– отметил менеджер по чрезвычайным ситуациям с COVID-19 в Панамериканской организации здравоохранения Энрике Перес.

В бельгийском Антверпене после такого же праздника выявили сразу три случая. Власти начали расследование, не были ли контакты среди мужчин слишком тесными. Теперь все тематические фестивали в Европе хотят запретить. Британское агентство здравоохранения подсчитало: число заражений оспой обезьян непропорционально высоко среди мужчин нетрадиционной ориентации. Власти нескольких стран рекомендуют привить гомосексуалистов от оспы в целях профилактики.

Оспа обезьян – болезнь давно знакомая. Обнаружили ее в 58-м. В 70-м человек впервые заразился ей от примата. Заразу всегда считали эндемической, то есть характерной для определенного региона. Таким регионом до последнего времени была Африка, где контакт с носителями наиболее тесный.

«Я был в Танзании. Там обезьяны буквально скачут по деревьям, потом спускаются к тебе. Если стол стоит на улице или на веранде, бегают по этой веранде. И если ты случайно оставил еду, они касаются этой еды»,

– рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Для Африки оспа обезьян – это обычное дело. С начала этого года в Конго заболели 1200 человек, 60 скончались. За пределами континента летальных случаев пока не было.

Специальной вакцины от недуга пока нет. Но ученые полагают: так как вирус – близкий родственник натуральной оспы, прививка от нее работает и против обезьяньей.

«Количество случаев заражения оспой обезьян, оно настолько маленькое. За всю историю наблюдения всего около 200. Но вот среди этих людей нет ни одного человека, который был бы вакцинирован против оспы человека»,

– рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На протяжении веков оспа была одной из главных причин смерти населения планеты. Американские колонисты даже использовали ее как биологическое оружие. Оспа убила российского императора Петра II и сподвигла императрицу Екатерину Великую стать одним из первых добровольцев, привитых от оспы в Российской империи. От этой заразы Европа страдала вплоть до 20 века. Пока советские ученые не дали черной оспе последний бой.

«Последняя вспышка в СССР была в конце 50-х годов. 46 человек заболело, и трое из них умерло»,

– рассказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В 59-м оспу завез из Индии известный советский фотохудожник Алексей Кокорекин. Его положили в Боткинскую больницу, где он и скончался. А через пару дней по всей Москве стали фиксировать смертельные случаи. В столицу в экстренном порядке доставили 10 миллионов доз прививок. Неимоверными усилиями врачей эпидемию остановили за 19 дней. После этого заместитель министра здравоохранения СССР Виктор Жданов предложил распространить московский опыт на весь мир.

«Выступил на сессии Всемирной организации здравоохранения и предложил план ликвидации оспы. Он был принят»,

– рассказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Советские ученые бесплатно передали миллионы доз вакцины для стран Азии и Африки. Через 11 лет, в 77-м году, в Сомали последний раз в истории человечества диагностировали натуральную оспу. А в 80-м болезнь окончательно признали побежденной.

«Примерно в середине 80-х основная часть программ была свернута в связи с тем, что победили натуральную оспу. Окончание этого шлейфа иммунного от масштабных популяционных программ вакцинации привело к тому, что, вероятно, обезьянья оспа сейчас чувствует себя более вольготно»,

– отметил иммунолог Николай Крючков.