Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
32 минуты назад

Чем именно опасен алкоголь для пожилых людей

Ferra.ru

Несколько экспертов-диетологов рассказали, какие есть негативные побочные эффекты от употребления алкоголя после 50 лет.

Чем именно опасен алкоголь для пожилых людей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Спиртное помогает набрать вес

Как пояснил специалист, с возрастом наш метаболизм замедляется. Это означает, что нам не нужно столько калорий, чтобы поддерживать свой вес. Поскольку алкоголь содержит много калорий, его употребление может привести к увеличению веса.

Алкоголь может поднять уровень триглицеридов

А это может повлиять на здоровье сердца.

Спиртное может замедлить восстановление мышц после тренировки

Алкоголь может замедлить процесс восстановления поврежденных мышц, подавляя функции гормонов, которые обычно помогают этому процессу, таких как тестостерон.

Вы можете оказаться обезвоженнным

И снова: мочегонные напитки, к которым относится алкоголь, могут способствовать увеличению потери воды, а обезвоживание препятствует восстановлению мышц у взрослых.

Алкоголь может повлиять на здоровье вашего кишечника

Спиртное способствует воспалительным процессам в кишечнике, что приводит к чрезмерному росту патогенных бактерий и увеличению проницаемости кишечника.

Алкоголь может ухудшить пищеварение и усвоение питательных веществ. Спиртное может нарушить обмен энергии и веществ в организме.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители