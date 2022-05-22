Чем именно опасен алкоголь для пожилых людей

Несколько экспертов-диетологов рассказали, какие есть негативные побочные эффекты от употребления алкоголя после 50 лет.
Как пояснил специалист, с возрастом наш метаболизм замедляется. Это означает, что нам не нужно столько калорий, чтобы поддерживать свой вес. Поскольку алкоголь содержит много калорий, его употребление может привести к увеличению веса.
А это может повлиять на здоровье сердца.
Алкоголь может замедлить процесс восстановления поврежденных мышц, подавляя функции гормонов, которые обычно помогают этому процессу, таких как тестостерон.
И снова: мочегонные напитки, к которым относится алкоголь, могут способствовать увеличению потери воды, а обезвоживание препятствует восстановлению мышц у взрослых.
Спиртное способствует воспалительным процессам в кишечнике, что приводит к чрезмерному росту патогенных бактерий и увеличению проницаемости кишечника.
Алкоголь может ухудшить пищеварение и усвоение питательных веществ. Спиртное может нарушить обмен энергии и веществ в организме.