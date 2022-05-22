Врач высказался о рисках ношения телефона в кармане брюк

Врач-терапевт Виктор Лишин высказался о рисках ношения телефона в кармане брюк. О влиянии излучения гаджета на мужское здоровье медик побеседовал с «Мослентой», призвав пользователей обращать внимание на коэффициент SAR — параметр, определяющий уровень поглощения электромагнитных волн от смартфона.

Фото: Мослента Мослента

«В этом вопросе самое главное — это SAR, то есть доза излучения, которую выдает телефон. Причем у каждой модели устройства этот параметр разный»,

— сказал врач.

По его словам, еще десять лет назад данный коэффициент был значительно выше, чем в современных устройствах. Сейчас, по словам терапевта, от смартфонов практически не идет излучения. Лишин сделал вывод, что носить телефон в кармане брюк безопасно: серьезных угроз для здоровья мужчин нет.

При этом медик отметил, что гарантировать абсолютную безопасность нельзя, поскольку специальных исследований не проводилось. В получении данных, по мнению терапевта, не заинтересованы выпускающие телефоны компании, которые по итогам обнародования результатов таких исследований могут понести колоссальные убытки.

«Если где-нибудь появится информация с доказательствами того, что это вредно, производители понесут миллиардный ущерб»,