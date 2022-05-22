Зоолог дал инструкцию при укусе змеи

Москвичам дали инструкции, которые следует соблюдать при встрече со змеей в городе. О них «Вечерней Москве» рассказали в «Мосприроде».

Фото: Мослента Мослента

По словам экспертов, в первую очередь не следует приближаться или трогать змею, а также делать резких движений, находясь рядом с пресмыкающимся. Помимо этого, нельзя шуршать руками под листвой.

Зоолог, ветеринар Евгений Рыбалтовский предупредил, что при укусе гадюки ни в коем случае не стоит накладывать жгут.

«При его наложении мы прекращаем распространение яда по организму. Таким образом в конечности, перетянутой жгутом, происходит концентрированное действие яда. Исходом может стать ее ампутация»,

— объяснил он.