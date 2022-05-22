Зоолог дал инструкцию при укусе змеи

Москвичам дали инструкции, которые следует соблюдать при встрече со змеей в городе. О них «Вечерней Москве» рассказали в «Мосприроде».
По словам экспертов, в первую очередь не следует приближаться или трогать змею, а также делать резких движений, находясь рядом с пресмыкающимся. Помимо этого, нельзя шуршать руками под листвой.
Зоолог, ветеринар Евгений Рыбалтовский предупредил, что при укусе гадюки ни в коем случае не стоит накладывать жгут.
«При его наложении мы прекращаем распространение яда по организму. Таким образом в конечности, перетянутой жгутом, происходит концентрированное действие яда. Исходом может стать ее ампутация»,
— объяснил он.
В случае укуса пострадавшему следует наложить повязку и незамедлительно обратиться к врачу. При обнаружении змеи во дворе или помещении нужно позвонить на общегородскую горячую линию.