Как частая бессонница может повлиять на мозг в старости

В рамках недавнего исследования в Университете Хельсинки изучалось развитие симптомов бессонницы в середине жизни и их влияние на память, способность к обучению и концентрацию внимания после выхода на пенсию. Период наблюдения составил 15-17 лет.

Согласно результатам исследования, симптомы длительной бессонницы и более позднее ухудшение когнитивных функций имеют четкую связь.

Исследование также показало, что проблемы с памятью, а также проблемы с обучаемостью и концентрацией внимания увеличивались по мере продления симптомов бессонницы.

Среди прочего, исследование показало, что если симптомы бессонницы ослабевают с годами, то когнитивное функционирование также оказывается лучше в пенсионном возрасте.