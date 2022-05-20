Какие действия предпринимать при болях в горле

С последними скачками погоды немудрено и заболеть. Так, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле.

Малышева посоветовала в первую очередь при боли в горле провести тест на ангину. И сделать это достаточно просто: нужно купить в аптеке стрептотест. По словам врача, в инструкции подробно написано, как его сделать. “Если тест положительный, значит, у вас ангина. Она вызывается микробом стрептококком”, подытожила Малышева.