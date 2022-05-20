Врач рассказал о трех важных медицинских исследованиях

«Артериальное давление каждый человек у себя должен знать и ежегодно его изменять. Если оно повышается, это гипертоническая болезнь, но она сейчас лечится, поэтому этот фактор риска сейчас очень просто убрать. Во-вторых, это сахар. Повышение сахара в крови — это, как правило, диабет второго типа. Соответственно, диабет очень сильно подтачивает здоровье, особенно сосуды глаз, почек и сердца. И нужно проверять холестерин, делать липидограмму. Есть фракция полезных жиров и фракция вредных. Нужно смотреть по фракциям, а в зависимости от результата людям обычно назначаются статины (препараты для снижения уровня холестерина — прим. «Ленты.ру»), которые продлевают жизнь»,