Болезнь Лайма: признаки, что вас укусил клещ-переносчик

Клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, вызывают бактерии рода Borrelia. Бактерии попадают в кровь со слюной при укусе инфицированным членистоногим. Переносчиками бактерий являются оленьи кровососки и иксодовые клещи. Последние также являются переносчиками клещевого энцефалита.

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В России можно уберечь себя от последствий энцефалита, поставив прививку. Однако одобренной вакцины от болезни Лайма пока не существует. Поэтому важно знать, как себя уберечь и опознать начало болезни. «Рамблер» спросил у семейного врача Беседина Андрeй Виктoрoвич, как выглядят первые дни после укуса.

Сколько длится инкубационный период

Инкубационный период болезни Лайма может колебаться в довольно широких пределах: от нескольких дней до месяца или даже больше.

Как выглядит укус

Как правило, у большинства пациентов мы обнаруживаем покраснение кожи. Оно имеет круглую или овальную форму. Такие покраснения могут говорить о дебюте болезни Лайма.

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Редкие проявления

Редкие, но тем не менее широко встречающиеся в практике симптомы болезни Лайма — это артриты различной локализации. Бывают даже неврологические проявления.

Что делать, если вас укусил клещ

К огромному сожалению, любые тревожные симптомы после укуса клеща требуют осмотра врача в обязательном порядке. Беседин Андрeй Виктoрoвич Семейный врач, терапевт, профпатолог