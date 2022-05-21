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1 час назад

ВОЗ сообщила о увеличении числа случаев оспы обезьян в мире

Lenta.ruиещё 2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала подтвержденные случаи заражения людей оспой обезьян в 11 странах. Об увеличении числа заболевших в мире сообщает ТАСС.

ВОЗ сообщила о увеличении числа случаев оспы обезьян в мире
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно полученным данным, на сегодняшний день подтверждены 80 случаев заражения, около 50 расследуются. Отмечается, что по мере расширения эпиднадзора возможны сообщения о новых случаях заболевания.

При этом в ВОЗ обратили внимание, что зафиксированные случаи относятся к категории нетипичных, поскольку оспа распространяется в неэндемичных странах. В настоящее время организация работает над тем, чтобы выявить причины вспышек и возможную степень распространения заболевания. Оспа распространяется «при тесном контакте», в связи с чем наибольшему риску подвержены лица, тесно контактирующие с инфицированными, добавили в ВОЗ.

Главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс назвала высыпания на коже одним их возможных ранних симптомов заражения оспой обезьян. Эксперт призвала обращать внимание на любые необычные кожные повреждения на коже и при наличии таковых немедленно обращаться к врачу.

В мае 2022 года в Австралии, США и Испании, Португалии, Италии и другие европейских странах зафиксировали ряд случаев заражения оспой обезьян. Также стало известно, что ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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