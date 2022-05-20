Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
44 минуты назад

Офтальмолог дала рекомендации по профилактике близорукости

Вести Подмосковья

Многие офисные сотрудники практически все рабочее время проводят за компьютером, а по дороге домой утыкаются в смартфон. В результате развивается близорукость – наиболее распространенное нарушение зрения. О том, как сохранить свое зрение острым, Общественной Службе Новостей рассказала врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова.

Раскрыты причины развития близорукости
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Главная причина пагубного влияния на зрение – это слишком близкое расположение экрана к глазам, из-за чего возникает перенапряжение. Научитесь чувствовать ответственность за себя, свою жизнь и поступки»,

– призвала врач.

В выходные и после работы она рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе и не увлекаться гаджетами. Врач подчеркнула, что если регулярно читать новости, можно не только "посадить" зрение, но и испортить себе настроение.

Она также дала несколько советов по профилактике зрительных советов. Первое – это гигиена. Через каждые 30-40 минут работы за компьютером необходимо делать перерыв 5-10 минут. Дошкольникам нужно использовать гаджеты не больше 10 минут, школьникам – по 20-30 минут. Если у вас нет возможности отойти от компьютера и отложить телефон, можно подобрать антибликовые очки для мониторов, использовать увлажняющие капли.

Также поможет гимнастика для глаз. Самое простое упражнение – тренировка аккомодации. Несколько секунд следует смотреть на выбранную точку в 30 сантиметрах от глаза, а после этого – сквозь эту точку вдаль.

«Минимум раз в год нужно проверять зрение у врача. Особенно это относится к малышам, которые могут и не заметить изменений или побоятся рассказать родителям»,

– подытожила Наталья Борисова.

Ранее врач назвала продукт для снижения аппетита. По ее словам, для этого ежедневно необходимо употреблять две столовые ложки отрубей.

Болезни и лекарства,Наталья Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители