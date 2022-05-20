Раскрыты причины развития близорукости

Многие офисные сотрудники практически все рабочее время проводят за компьютером, а по дороге домой утыкаются в смартфон. В результате развивается близорукость – наиболее распространенное нарушение зрения. О том, как сохранить свое зрение острым, Общественной Службе Новостей рассказала врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова.

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«Главная причина пагубного влияния на зрение – это слишком близкое расположение экрана к глазам, из-за чего возникает перенапряжение. Научитесь чувствовать ответственность за себя, свою жизнь и поступки»,

– призвала врач.

В выходные и после работы она рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе и не увлекаться гаджетами. Врач подчеркнула, что если регулярно читать новости, можно не только "посадить" зрение, но и испортить себе настроение.

Она также дала несколько советов по профилактике зрительных советов. Первое – это гигиена. Через каждые 30-40 минут работы за компьютером необходимо делать перерыв 5-10 минут. Дошкольникам нужно использовать гаджеты не больше 10 минут, школьникам – по 20-30 минут. Если у вас нет возможности отойти от компьютера и отложить телефон, можно подобрать антибликовые очки для мониторов, использовать увлажняющие капли.

Также поможет гимнастика для глаз. Самое простое упражнение – тренировка аккомодации. Несколько секунд следует смотреть на выбранную точку в 30 сантиметрах от глаза, а после этого – сквозь эту точку вдаль.

«Минимум раз в год нужно проверять зрение у врача. Особенно это относится к малышам, которые могут и не заметить изменений или побоятся рассказать родителям»,

– подытожила Наталья Борисова.