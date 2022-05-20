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51 минуту назад

Энтомолог рассказал, угрожают ли москвичам малярийные комары

Москва24

Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что малярийных комаров можно встретить в Москве, Подмосковье и других частях России.

Угрожают ли москвичам малярийные комары
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Малярийные комары, конечно же, в России есть, причем как на юге, так и на севере. Их несколько видов. И в Москве, и в Московской области они есть",

– говорит эксперт.

По словам эксперта, эти насекомые опасны тем, что через укус могут передавать в кровь человека возбудитель малярии – паразитов, которых по-научному называют плазмодии. Однако такой вред способны нанести не все малярийные комары.

"Чтобы заразиться малярийным плазмодием, такой комар должен попить кровь человека, зараженного малярийным плазмодием. И таким образом воспроизвести часть цикла развития внутри своего собственного тела. То есть, таким образом, мы видим, что комары от малярийного плазмодия страдают так же, как и люди",

– поясняет Хряпин.

По словам энтомолога, в России ситуация с малярийными комарами спокойная, речи о массовом распространении инфицированных насекомых нет.

"Фиксируются отдельные случаи, буквально единичные. То есть это не какая-то эпидемия, а достаточно редкое явление. Оно существует, но оно единичное и не имеет большого распространения. Поэтому опасаться этого всерьез не стоит",

– успокаивает специалист.

Эксперт отмечает, что в целях профилактики водоемы, в которых развиваются личинки малярийных комаров, обрабатывают специальными препаратами, в результате чего они гибнут.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о том, что в российских регионах возможен подъем заболеваемости инфекциями, которые распространяют комары. В ведомстве связывают это с изменением климатических условий. Отмечается, что в 2021 году в РФ было выявлено более 70 случаев лихорадки Западного Нила.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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