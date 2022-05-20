6 мифов о здоровье, которые опровергает доказательная медицина

Чем больше информации на медицинскую тематику, тем проще в ней запутаться. Сегодня "Рамблер" вместе с Денисом Прокофьевым, врачом общей практики и кардиологом, развенчает шесть популярных мифов о заболеваниях и здоровье.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Миф 1: Насморк не нужно лечить

Видео дня

Причин возникновения насморка несколько – вирусы, бактерии, аллергия. Но поскольку сосудосуживающие капли вызывают привыкание, многие предпочитают не лечить этот неприятный симптом вовсе. Видимо, надеясь на естественный защитный механизм дыхательной системы – ресничный эпителий и слизь. Но она может и не справиться.

Нейтрализация компонентов должна проходить без помощи лекарственных препаратов, но если этого не происходит, возникают риносинуситы, синуситы, поллинозы. Проблема в том, что слизь в носовых пазухах имеет свойство скапливаться и капсулизироваться, поэтому, если с этим ничего не делать, это приведет к хроническому воспалительному процессу придаточных пазух носа. Как следствие, возможен переход к мозговой оболочке и развитие хронических гайморитов. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Миф 2: Диабет возникает от переедания сладостями

Если ешь много сладкого – появится диабет. Наверняка вы не раз слышали об этом. Чрезмерное потребление сладкого действительно связано с диабетом. Но не так, как принято считать.

Из-за избыточного потребления сладкого увеличивается ИМТ (индекс массы тела – прим.ред.), возникает риск ожирения. А ожирение является каскадом развития метаболического синдрома, и жировая ткань будет являться фактором развития диабета и ожирения. Но изначально сладкое не является пусковым механизмом для диабета. Основная причина диабета – нарушение работы клеток поджелудочной железы.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Миф 3: Язва желудка появляется только от фастфуда

Этим хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта принято пугать всех: и детей, и взрослых. И вот ваше воображение рисует картины страшных ран, которые становятся все больше с каждым глотком кока-колы и кусочком картошки фри. Но только ли от фастфуда зависит возникновение язвенной болезни?

В слизистой ЖКТ происходят два основных процесса: выработка соляной кислоты для переваривания и выработка защитной слизи. Безусловно, фастфуд, газировка, очень острые продукты, алкоголь ухудшают состояние слизистой, и не всегда защитный механизм справляется, срабатывает и побеждает сложноперевариваемые продукты. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

При этом эксперт призвал не отказываться от любимого фастфуда и сладких газированных напитков совсем, а ограничить их и есть в свое удовольствие, но время от времени.

Миф 4: Бояться инфаркта нужно только пожилым

Чаще всего мы слышим об инфаркте миокарда – поражении сердечной мышцы. Отсюда возникает миф, что это опасное состояние может возникнуть только у человека пожилого, чье сердце с годами износилось. Но все не так просто.

Бывает инфаркт миокарда, головного мозга, почки. Безусловно, это не патология людей старшей возрастной группы. Инфаркту подвержены люди любого возраста: это может быть врожденной патологией сосудистой системы, гипертоническая болезнь – очень много факторов, которые могут приводить к этому. Сосудистая система всегда находится под ударом, но чем человек моложе, тем лучше работают защитные механизмы. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Миф 5: Антиперспиранты вызывают рак

Кампания по обвинению производителей антиперспирантов и дезодорантов в отравлении населения была колоссальной. Как итог – некоторые бренды занялись разработкой новых, “безопасных” формул этого косметического средства. Но стоило ли оно того?

В отношении антиперспирантов, речь идет о самом опасном элементе – алюминии, который блокирует потовые железы. Но нет ни одного достоверного исследования, которое бы показало связь между развитием онкологии и применением антиперспирантов. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Миф 6: Читаешь лежа? Ослепнешь!

Приходя на прием к окулисту, многие наверняка слышали, что чтение лежа может быть причиной резкого падения зрения. И здесь тоже не все так однозначно.

На данный момент достоверно не выявлены стопроцентные причины развития или возникновения близорукости. Есть много теорий, одна из которых говорит, что постоянное использование объектов в темноте или лежа мешает фокусировке и стабилизации оптической системы. Все, что создает некомфортные условия для глаза, ухудшает состояние оптического аппарата и косвенно является причиной развития близорукости. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"