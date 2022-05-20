Какие травмы нельзя перебинтовывать

«Но если человек вдруг пренебрёг вакцинацией и получил даже банальную ссадину на открытом пространстве, мы всегда рекомендуем пройти противостолбнячную вакцинацию. Но столбняк не такая частая проблема, потому что многие люди имеют иммунитет. Следует упомянуть, что столбняк — анаэробная инфекция, поэтому все травмы, связанные с повреждением кожных покровов ни в коем случае нельзя закрывать наглухо, как многие пациенты любят делать, залепляя лейкопластырями, компрессами, затрудняя доступ воздуха в рану. Отсутствие воздуха в ране способствует развитию анаэробных микроорганизмов, которые приводят к гораздо более серьёзным состояниям, чем столбняк»,