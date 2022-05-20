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1 час назад

Опасные заболевания, о которых сигнализируют отеки

Национальная Служба Новостей

Причин возникновения отеков может быть много, но есть опасные заболевания, о которых данный признак может сигнализировать. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Опасные заболевания, о которых сигнализируют отеки
Фото: nsn.fmnsn.fm

По ее словам, отеки могут быть признаком хронических заболеваний почек или сердечной недостаточности, так как жидкость плохо выводится из организма и скапливается.

Чернышова отметила, что об отеках могут говорить вторичные признаки: следы от носков и чулок на голенях, которые проходят не сразу, а видимые отеки вокруг глаз – тоже признак того, что что-то не так.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, если появившиеся симптомы настораживают – в таком случае нужно будет сдать анализ крови и мочи.

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