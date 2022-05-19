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1 час назад

Веснушки: откуда берутся и могут ли быть опасны

Мария Иглина
Елена Кудашкинаэксперт

Многим людям коричневые пятнышки, разбросанные по лицу и телу, кажутся милым дополнением. Однако, так ли они милы на самом деле? Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог и косметолог Елена Кудашкина рассказала "Рамблеру" представляют ли веснушки опасность.

Веснушки: откуда берутся и могут ли быть опасны
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, эксперт объясняет, что под веснушками в медицине принято считать небольшие пигментные пятна на коже, светло- и темно-желтого оттенка. Веснушки появляются на открытых участках тела под воздействием лучей солнца. Связано их появление со скоплением в коже красящего вещества — меланина.

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Обычно интенсивность веснушек приходится на пубертатный возраст, а после 25-30 лет часто наблюдается полное их исчезание. Бывает и такое, что веснушки появляются у взрослых — это связано с гормональными изменениями, например, беременностью, нарушением обмена веществ, болезнями печени.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Некоторые считают веснушки поводом посетить врача, чтобы обратить на них внимание. Но так ли они опасны?

Веснушки показывают нам, что мы много проводим времени на солнце, и что наша кожа не защищена. Также они сигнализируют о том, что наш организм переходит в защитный режим. При большом количестве времени на солнце организм начинает вырабатывать меланин, который служит для защиты более глубоких слоев кожи и ДНК от повреждения ультрафиолетовыми лучами.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

По словам специалиста, основными особенностями веснушек является их сезонность: они появляются в летний период, а зимой исчезают. Веснушки имеют площадь менее двух миллиметров и красные или светло-коричневые оттенки. Все эти отличия говорят о том, что веснушки не равно пигментные пятна, отмечает Кудашкина.

Веснушки не равно опасность. Но, если у вас есть склонность к веснушкам, то есть вероятность, что с возрастом они будут приобретать другие формы пигментации, например, это могут быть родинки, за которыми нужно следить.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

В заключение дерматолог Елена Кудашкина добавила, что для того, чтобы веснушки не приобретали более темный оттенок, необходимо наносить на кожу средство с высоким SPF.

Болезни и лекарства,
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