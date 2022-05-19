Веснушки: откуда берутся и могут ли быть опасны

Многим людям коричневые пятнышки, разбросанные по лицу и телу, кажутся милым дополнением. Однако, так ли они милы на самом деле? Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог и косметолог Елена Кудашкина рассказала "Рамблеру" представляют ли веснушки опасность.
Так, эксперт объясняет, что под веснушками в медицине принято считать небольшие пигментные пятна на коже, светло- и темно-желтого оттенка. Веснушки появляются на открытых участках тела под воздействием лучей солнца. Связано их появление со скоплением в коже красящего вещества — меланина.
Некоторые считают веснушки поводом посетить врача, чтобы обратить на них внимание. Но так ли они опасны?
По словам специалиста, основными особенностями веснушек является их сезонность: они появляются в летний период, а зимой исчезают. Веснушки имеют площадь менее двух миллиметров и красные или светло-коричневые оттенки. Все эти отличия говорят о том, что веснушки не равно пигментные пятна, отмечает Кудашкина.
В заключение дерматолог Елена Кудашкина добавила, что для того, чтобы веснушки не приобретали более темный оттенок, необходимо наносить на кожу средство с высоким SPF.