Врач рассказал, как распознать опухоль сердца

Признаками, сигнализирующими об опухоли сердца, являются одышка даже при слабой активности, частое сердцебиение, слабость, перепады давления, а также тупая и ноющая боли в области сердца. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

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Он пояснил, что опухоль сердца представляет собой патологическую ткань, которая постоянно растет и сдавливает орган, провоцируя сердечную недостаточность, тромбозы и тяжелые аритмии.

Причинами болезни, по его словам, может стать ионизирующая радиация, канцерогены, хроническое воспаление, курение, травмы сердца или врожденные мутации.

— Наиболее часто среди опухолей сердца встречается миксома левого предсердия (это доброкачественная опухоль), которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца, — пояснил Аскаров.

Врач уточнил, что в большинстве случаев опухоли показано хирургическое лечение, а его успешность обусловлено видом опухоли и скоростью ее роста, пишут «Аргументы и факты».