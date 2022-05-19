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3 часа назад

Кардиолог рассказал, как распознать опухоль сердца

Вечерняя Москваиещё 1

Признаками, сигнализирующими об опухоли сердца, являются одышка даже при слабой активности, частое сердцебиение, слабость, перепады давления, а также тупая и ноющая боли в области сердца. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Врач рассказал, как распознать опухоль сердца
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он пояснил, что опухоль сердца представляет собой патологическую ткань, которая постоянно растет и сдавливает орган, провоцируя сердечную недостаточность, тромбозы и тяжелые аритмии.

Причинами болезни, по его словам, может стать ионизирующая радиация, канцерогены, хроническое воспаление, курение, травмы сердца или врожденные мутации.

— Наиболее часто среди опухолей сердца встречается миксома левого предсердия (это доброкачественная опухоль), которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца, — пояснил Аскаров.

Врач уточнил, что в большинстве случаев опухоли показано хирургическое лечение, а его успешность обусловлено видом опухоли и скоростью ее роста, пишут «Аргументы и факты».

Главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева рассказала, что людям следует обратить внимание и посоветоваться с медиком, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80.

Болезни и лекарства,Елена Васильева,
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