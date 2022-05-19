Что нужно хранить в домашней аптечке

В домашней аптечке не должно быть просроченных лекарств. Также очень важно соблюдать температурный режим их хранения, пишет РИА «Новости».

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Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева рассказала, что в аптечке не должно быть лекарств с истекшим сроком годности. А также в домашних условиях не получится держать немало препаратов, так как невозможно соблюдать необходимую температуру воздуха для них. Нарушение этих условий может привести к изменению свойств препарата и возникновению побочных эффектов.

Эксперт посоветовала людям, имеющим хронические заболевания, которые каждый день принимают лекарства, иметь запас на месяц-два. Исключение можно сделать для простых препаратов – йода и зеленки.

Медик добавила, что если препараты, которые должны храниться при низкой температуре (2-4 градуса), держать в тепле, то довольно быстро действующее вещество в них нивелируется.