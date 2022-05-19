Как экономить на лекарствах: совет врача

Когда можно купить недорогое воспроизведенное лекарство-дженерик, а в каких случаях стоит заплатить дороже за оригинальный препарат, объяснила и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская.

«Кажется, что можно спокойно экономить на лечении, отдавая предпочтение неоригинальным лекарственным средствам, обладающим терапевтической эквивалентностью, равной оригиналу. Однако не все так просто», – считает медик.

Как пояснила Ленская в разговоре с «Прайм», в ряде случаев оригинальный препарат можно действительно заменить дженериком, однако не стоит принимать такое решение самостоятельно.

Дело в том, что производители «копий» могут уменьшать качество действующего вещества, что в итоге приводит к снижению эффективности лекарства. Принимать решение о замене того или иного лекарства дженериком может только лечащий врач, опираясь на специфическую информацию, поэтому лучше обратиться за консультацией к профессионалу, подчеркнула медик.