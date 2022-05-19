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2 часа назад

Как экономить на лекарствах: совет врача

РИА "ФедералПресс"

Когда можно купить недорогое воспроизведенное лекарство-дженерик, а в каких случаях стоит заплатить дороже за оригинальный препарат, объяснила и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская.

Как экономить на лекарствах: совет врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Кажется, что можно спокойно экономить на лечении, отдавая предпочтение неоригинальным лекарственным средствам, обладающим терапевтической эквивалентностью, равной оригиналу. Однако не все так просто», – считает медик.

Как пояснила Ленская в разговоре с «Прайм», в ряде случаев оригинальный препарат можно действительно заменить дженериком, однако не стоит принимать такое решение самостоятельно.

Дело в том, что производители «копий» могут уменьшать качество действующего вещества, что в итоге приводит к снижению эффективности лекарства. Принимать решение о замене того или иного лекарства дженериком может только лечащий врач, опираясь на специфическую информацию, поэтому лучше обратиться за консультацией к профессионалу, подчеркнула медик.

Ранее «ФедералПресс» писал, что фармкомпании отказались от повышения цен на жизненно важные лекарства.

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