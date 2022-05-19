В России создали тест-систему для выявления оспы обезьян

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В Великобритании уже выявили три случая заражения людей оспой обезьян. Во Всемирной организации здравоохранения назвали риски распространения болезни по всему миру минимальными.