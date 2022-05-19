В России создали тест-систему для выявления оспы обезьян

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В Великобритании уже выявили три случая заражения людей оспой обезьян. Во Всемирной организации здравоохранения назвали риски распространения болезни по всему миру минимальными.
По данным службы, исследовательский центр уже провел лабораторные испытания тест-системы. Она может быть применена вне лаборатории и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, добавили в Роспотребнадзоре.