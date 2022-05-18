Как правильно подобрать диету при гастрите

Питание при гастрите должно быть щадящим и разнообразным. Диетолог Ольга Лушникова рассказала «Рамблер», каких продуктов избегать, если вам поставили диагноз.

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Гастрит — заболевание, которое характеризуется воспалительными или воспалительно-дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка. Изменения могут протекать бессимптомно или сопровождаться функциональной диспепсией: тошнотой, отрыжкой, изжогой, чувством тяжести, болью в эпигастральной области. Лушникова Ольга диетолог-терапевт

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Причины возникновения гастрита

бактерии helicobacter pylori;

злоупотребление алкоголем и курение,

длительный прием лекарств (глюкокортикоидных гормонов, нестероидных противовоспалительных препаратов, ацетилсалициловой кислоты);

паразитарные инвазии,

хронический стресс.

В развитии заболевания играют роль генетическая предрасположенность, наличие аутоиммунных заболеваний, эндокринные дисфункции, дефицит витаминов и микроэлементов.

Может ли появиться гастрит из-за питания

Роль определенных продуктов в развитии гастрита исследованиями не подтверждена.

Отдельные продукты и нарушение режима питания — питание «всухомятку», слишком длительные перерывы между приемами пищи — могут усугубить течение уже существующего заболевания.

Какое питание показано при гастрите

Гастриты бывают разные: с повышенной, пониженной и нормальной кислотностью. Общие принципы питания — пища должна быть физически, химически и механически щадящей.

питание должно быть достаточно частое и дробное, небольшими порциями;

еда преимущественно теплой: слишком горячая или слишком холодная исключена;

при обострении гастрита желательно употреблять измельченную или даже протертую еду.

Очень важны способы приготовления еды: варка, на пару, тушение, запекание без корочки.

Что исключить

Продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки: отруби, цельные злаки, свежие овощи, зелень, фрукты, бобовые. Они усугубят воспалительный процесс. Свежий хлеб. Можно немного вчерашнего или слегка подсушенного хлеба из муки тонкого помола. Свежая выпечка, любая сдоба, ржаной хлеб, хлеб с отрубями исключены. Крепкие мясные и рыбные бульоны и блюда, приготовленные на их основе, Консервы, различные специи и приправы (перец, хрен, имбирь, горчица, чеснок), Жареная еда: она может спровоцировать еще большее выделение желудочного сока и соляной кислоты.

При обострении гастрита противопоказаны любой фастфуд, газированные напитки, колбасные и копченые изделия, кофе, шоколад, любые алкогольные напитки.

Очень важно бросить курить или сократить количество выкуренных сигарет.